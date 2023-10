O Timão está invicto nos últimos cinco jogos, mas possui apenas cinco pontos de vantagem para o Goiás, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O técnico Mano Menezes não poderá contar com o lateral Fábio Santos e o volante Fausto Vera, que cumprirão suspensão automática após serem amarelados no empate com o Santos.