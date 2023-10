No lance, aos 48 minutos do segundo tempo, Soteldo caiu na área após contato com Bruno Méndez. No primeiro momento, Daronco manda o jogo seguir, mas acaba assinalando o pênalti depois de revisão no VAR - o que valeu o empate do Peixe já nos instantes finais do jogo. Para Seneme, a abordagem da equipe de arbitragem foi correta.