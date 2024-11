Corinthians vende copo com provocação ao Palmeiras no dérbi

Copo do Corinthians para o jogo com o Palmeiras com Edílson (Foto: Thiago Braga/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 04/11/2024 - 18:30 • São Paulo (SP)

O clima de provocação entre Corinthians e Palmeiras começou muito antes de a bola rolar na Neo Química Arena, nesta segunda-feira, 4. O tradicional copo do jogo para o dérbi traz a imagem do jogador Edílson fazendo embaixadinhas na final do Campeonato Paulista de 1999.

O item é vendido por R$ 20 e pode ser adquirido tanto no cartão quanto no pix.

➡️ Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Relembre a provocação

O Palmeiras tinha acabado de conquistar a Libertadores e o clima já era de provocação pela possível festa alviverde. Como havia vencido o primeiro jogo da final do Paulistão por 3 a 0, o Corinthians podia empatar para levantar a taça do Estadual naquele 20 de junho de 1999.

Copo do Corinthians com provocação para o jogo com o Palmeiras (Foto: Thiago Braga/Lance!)

No Morumbi, Marcelinho abriu o placar, mas o Corinthians viu Evair marcar duas vezes e virar para o Verdão. Edílson empatou aos 28 minutos do segundo tempo e então aproveitou para criar o lance que ficou marcado na história.

Aos 31 minutos, ele recebeu a bola na lateral, começou a fazer embaixadinhas e dominou a bola no pescoço, na imagem icônica reproduzida agora no copo do dérbi desta noite.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundos depois de começar as embaixadinhas, Edílson foi agredido pelo lateral esquerdo Júnior, seguido pelo atacante Paulo Nunes, o que deu início a uma briga generalizada que ficou marcada na história do dérbi.

O jogo deu ao Corinthians o título paulista, mas foi encerrado depois dos 30 minutos do segundo tempo, após confusão generalizada entre os jogadores de Corinthians e Palmeiras.

Para o jogo desta noite, às 20h, apesar da chuva que castiga a capital paulista durante todo o dia, o clima deve ser tão quente quanto na decisão do Paulistão de 1999.