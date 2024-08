Corinthians vence o RB Bragantino e larga em vantagem por vaga na Sul-Americana

Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 13/08/2024 - 23:24 • São Paulo (SP)

O Corinthians conquistou um bom resultado fora de casa. Diante do RB Bragantino, em Ribeirão Preto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, o time comandado por Ramón Diáz venceu por 2 a 1 e agora joga por um empate para avançar na competição. Os gols corintianos foram marcados por Giovane e Talles, enquanto Helinho diminuiu para o Massa Bruta. O jogo de volta e decisivo será no dia 20, na Neo Química Arena.

🚨 Clique para assistir no Disney+

O jogo

O Corinthians entrou disposto a fazer um bom resultado fora de casa para voltar com a vantagem. Prova disso foi que balançou as redes duas vezes em menos de 15 minutos. Os dois gols, aliás, saíram após assistência de Pedro Raul. No primeiro, Hugo Souza encontrou Matheus Bidu, que deixou para Pedro Raul bater cruzado. A bola chegou em Giovane que, de carrinho, mandou para dentro do gol. Depois, Pedro Raul ajeitou de cabeça para Talles Magno chegar batendo. Depois disso, o Timão ainda teve chance de ampliar com Pedro Raul, enquanto o Massa Bruta pouco assustava Hugo Souza.

Na etapa complementar, o Bragantino foi para cima para reverter o resultado negativo, e precisou de 10 minutos para conseguir marcar, com Helinho. O Massa Bruta, inclusive, tentou o empate, para não largar em desvantagem, até o fim do confronto. Se o primeiro tempo foi de domínio corintiano, o segundo foi do Bragantino.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O que vem por aí?

Antes de voltarem a se enfrentar pelo jogo de volta, os dois times entram em campo pela 23ª rodada do Brasileirão. O Corinthians vai ao Maracanã encarar o Fluminense, no sábado (17), às 21h, enquanto o RB Bragantino recebe o Fortaleza, no mesmo dia, às 18h30, no Nabi Abi Chedid.

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 1 x 2 CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL (IDA) - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 13 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI);

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Carlos Poblete (CHI);

🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI).

⚽ ESCALAÇÕES:

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Lucas Evangelista e Raul; Helinho, Lincoln e Vitinho; Mosquera.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá, Matheuzinho, Raniele, Matheus Bidu; Charles, Pedro Raul; Talles Magno e Giovane.