Corinthians vence Fortaleza, quebra tabu e leva vantagem para jogo em Itaquera

Publicada em 17/09/2024 - 23:26 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Fortaleza por 2 a 0, nesta terça-feira (17), na Arena Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar do técnico Ramón Díaz ter deixado no banco jogadores titulares como Rodrigo Garro e André Ramalho, os paulistas dominaram a partida com mais posse de bola e chances de gol. Os gols do Timão foram de Igor Coronado e Yuri Alberto.

Com o resultado, o Timão quebrou um tabu de mais de dois anos sem vencer o Laion. Agora, o time leva a vantagem do empate para o jogo de volta na Neo Química Arena, na próxima terça-feira (24), às 21h30. Já o Fortaleza, que não fez um bom jogo em casa, precisará vencer os Alvinegros por, pelo menos, 2 a 0 para forçar a decisão por pênaltis.

Como foi o jogo

A primeira etapa do jogo começou sem muitas emoções. O Corinthians iniciou com mais posse de bola, mas errando o último passe. A primeira chance de gol, no entanto, veio do Fortaleza. Aos 9 minutos, Lucero chutou de dentro da área, mas a bola resvalou em Cacá e foi para fora.

Apesar da boa chance, o Laion não conseguiu pressionar o time paulista. Pochettino, em finalização de fora da área, teve sua chance, mas não conseguiu mexer no placar. Do lado Alvinegro, Breno Bidon, deu belo drible em Sasha, entrou na área, mas chutou fraco para João Ricardo defender com tranquilidade.

O Fortaleza conseguiu equilibrar a posse de bola, adiantando mais o time e optando por jogar mais pelo lado esquerdo. Mas, apesar da melhora do time da casa, foi o Corinthians que conseguiu abrir o placar. Aos 40 minutos, Talles Magno tocou para Igor Coronado, que bateu firme de fora da área, antes da chegada da marcação, e acertou o ângulo esquerdo do gol de João Ricardo.

Yuri Alberto comemora gol nos minutos finais do jogo entre Corinthians e Fortaleza pelas quartas de final da Sul-Americana. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O Corinthians voltou mais ligado que o Fortaleza para o segundo tempo. Logo aos 4 minutos, Igor Coronado recebeu dentro da área, driblou a marcação e chutou cruzado na direção de Talles Magno, que finalizou pra fora, perdendo chance incrível.

Logo em seguida foi a vez de Yuri Alberto perder chance clara. Ryan recuperou a bola e lançou o atacante, que invadiu a área, mas tentou dar uma cavadinha que foi defendida por João Ricardo. Após o final do lance, a arbitragem aponto que Yuri estava impedido.

Aos 13 minutos, Yuri Alberto reclamou de pênalti em lance em que teria sido puxado dentro da área por Pedro Augusto, mas a arbitragem não marcou a penalidade.

O Timão seguiu impondo seu ritmo na partida e criando oportunidades para aumentar a vantagem no placar. Aos 21,Talles Magno recebeu passe de Coronado da linha de fundo e tentou marcar de letra, mas João Ricardo defendeu.

Nos últimos 15 minutos da partida, o Fortaleza ainda tentou igualar o placar, principalmente com jogadas aéreas, mas não obteve sucesso. O Corinthians seguiu pressionando, até que aos 44 minutos, Yuri Alberto acionou Matheuzinho dentro da área, o lateral chutou, João Ricardo defendeu, mas a bola sobrou para o camisa 9 corintiano que bateu firme para fazer o segundo gol do Timão.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 x 2 CORINTHIANS

JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - COPA SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

🟨 Árbitro: Darío Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

4️⃣ Quarto árbitro: Pablo Echavarría (ARG)

🖥️ VAR: Mauro Vigliano (ARG)

🥅 Gols: Igor Coronado (40'/1°T) e Yuri Alberto (44'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Yuri Alberto

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

João Ricardo, Tinga, Titi (Matheus Rossetto), Kuscevic e Felipe Jonatan; Hércules, Pochettino (Machuca), Lucas Sasha (Pedro Augusto) e Yago Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Kervin Andrade); Lucero.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Cacá, Hugo; Ryan (José Martinez), Charles (André Carrillo), Breno Bidon, Igor Coronado (Rodrigo Garro); Talles Magno (Ángel Romero) e Yuri Alberto.