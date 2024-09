Torcedores do Corinthians se derretem por Igor Coronado: ‘Não pode ser banco’

Conrado comemora o gol em Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024. Foto: Lucas Emanuel/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 22:35 • Rio de Janeiro

O Corinthians abriu o placar da partida contra o Fortaleza, no Castelão, e não foi com um gol qualquer. Já no fim do primeiro tempo, Igor Coronado acertou um belíssimo chute e arrancou suspiros dos torcedores do Timão. Confira as reações!

Conrado comemora o gol em Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024. Foto: Lucas Emanuel/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA x CORINTHIANS

JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - COPA SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

🟨 Árbitro: Darío Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

4️⃣ Quarto árbitro: Pablo Echavarría (ARG)

🖥️ VAR: Mauro Vigliano (ARG)

🥅 Gols: Igor Coronado (40'/1°T)

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

João Ricardo, Tinga, Titi, Kuscevic e Felipe Jonatan; Hércules, Pochettino, Lucas Sasha e Yago Pikachu, Breno Lopes; Lucero.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Cacá, Hugo; Ryan, Charles, Breno Bidon, Igor Coronado; Talles Magno e Yuri Alberto.