Em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito, Rodrigo Garro desfalcará o Corinthians por tempo indeterminado. A ausência do camisa 10 abre concorrência no elenco alviverde, principalmente durante a disputa do Campeonato Paulista, e dois jogadores aparecem como favoritos para ocupar o espaço vago.

continua após a publicidade

+ Augusto Melo destaca impacto de Memphis no Corinthians: ‘Visibilidade’

Com características parecidas com as do argentino, Igor Coronado aparece como a principal opção e pode receber, pela primeira vez, uma sequência na equipe titular. Com a entrada do camisa 77, a comissão técnica não precisaria modificar o sistema tático da equipe, que venceu as últimas sete partidas que disputou em 2024.

Apesar de ter participado de 45 jogos na última temporada, Coronado foi titular em apenas 18 — grande parte deles em partidas em que o Corinthians utilizou time alternativo. No período, ele acumulou nove participações em gols.

continua após a publicidade

Talles Magno, por sua vez, corre por fora na disputa. O atacante já atuou em algumas oportunidades na segunda linha de meio-campo do Corinthians, pelo lado esquerdo, com dois jogadores à frente (Memphis e Yuri Alberto) formando dupla ofensiva.

Emprestado pelo New York City, dos Estados Unidos, Talles possui contrato até a metade do ano com o clube paulista, que trabalha nos bastidores para estender a passagem do jogador, ao menos até o fim da temporada.

continua após a publicidade

Assim como seu companheiro, Romero também pode exercer a função, principalmente devido à sua qualidade na recomposição defensiva. No entanto, o paraguaio perdeu espaço desde a chegada de Ramón Díaz e, no momento, aparece como a última alternativa.

Igor Coronado comemora gol na partida entre Corinthians e Fortaleza, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nota oficial do Corinthians sobre Rodrigo Garro

O Sport Club Corinthians Paulista informa que Rodrigo Garro está em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O tratamento teve início em dezembro de 2024, após o término da temporada, e seguiu durante o período de férias.

Os sintomas vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, quando o atleta relatou os primeiros sinais de desconforto no local. Ao longo de 2024, foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão. O jogador está aos cuidados dos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do clube.