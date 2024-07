Corinthians vai virar SAF? Veja valores, alternativas, cenário e dívidas

Presidente Augusto Melo é contra o movimento (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Com a confirmação do interesse da OTB Sports em intermediar a venda do Corinthians para um grupo de investidores, a possibilidade da instituição se transformar em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) voltou à tona nesta semana.

+ Quem perde e quem ganha com a chegada de Ramón Díaz ao Corinthians

+ Corinthians acerta a contratação do quarto reforço na janela de transferências

+ Torcedores do Corinthians elegem melhor contratação na janela

Atualmente com dívidas que ultrapassam os R$ 2 bilhões, a venda do clube seria uma opção a médio prazo para solucionar o imbróglio. No entanto, o movimento não é discutido pela diretoria no momento, que reafirmou em nota oficial não ter interesse em viabilizar a operação.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Cenários e bastidores

A possibilidade de transformar o clube em SAF é uma das poucas unanimidades nos bastidores do Corinthians. Tanto a atual posição, liderada pelo presidente Augusto Melo, quanto a oposição, encabeçada por Andrés Sanchez, são contrárias a ideia de vender a instituição.

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Reprodução)

Durante a gestão Duílio, o Timão chegou a receber sondagens do oriente médio, mas não avançou com as tratativas. Posição similar a adotada pela atual gestão.

Contratado com a missão de ajustar o fluxo de caixa do Corinthians, Pedro Silveira, novo diretor financeiro, desmentiu a possibilidade em entrevista coletiva e afirmou "não valer à pena entrar nesse mérito".

Sobre SAF, há experiências positivas. Não é um assunto para este momento de clube, muitas questões para resolver. Nem vale à pena entrar nesse mérito - comentou Pedro Silveira.

Para o clube virar SAF são necessárias aprovações em diferentes esferas, como judiciais e administrativas. No entanto, duas delas são internas: por parte dos associados e do conselho deliberativo, presidido por Romeu Tuma Júnior.

Qual o provável valor da SAF do Corinthians?

Em contato com o Ge, o economista do esporte, Cesar Grafietti, afirma que existem três métodos principais de valuation, nome dado ao processo de avaliação de um clube ou empresa.

Modelo Markhan: criado pelo contador britânico Tom Markham, o modelo combina os seguintes itens: receita, patrimônio líquido, ocupação de estádio e salários. Múltiplos de receita: método que leva em consideração diferentes forma de arrecadação do clube: patrocinadores, direitos de transmissão, acordos comerciais, etc. Fluxo de caixa descontado: projeção da diferença entre receitas (entradas) e despesas (saídas), com os descontos do tempo que o processo leverá e os riscos envolvidos.

Com base nessas informações, Grafietti avalia que o Corinthians vale entre R$ 3,5 bilhões e R$ 3,8 bilhões, sem descontar as dívidas do clube paulista.

Dívidas do Corinthians

O Corinthians deve atualmente cerca de R$ 1,3 bilhão referentes a gastos com jogadores, clubes e fornecedores com quem estabeleceu relações. Ademais, o clube paulista também deve R$ 700 milhões relativos ao financiamento da Neo Química Arena.

Ainda sob administração do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, o Corinthians procurou a Caixa Econômica Federal para apresentar uma proposta de quitação da Arena. O acordo apresentada ao banco, em novembro de 2023, previa o pagamento de cerca de R$ 530 milhões para zerar os débitos do estádio, mas foi recusada pela instituição financeira.