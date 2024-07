Torcedores do Corinthians elegem melhor contratação na janela

Torcedor do Corinthians durante partida contra o Criciúma (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 16:21 • São Paulo (SP)

Com a abertura da janela de transferências, o Corinthians reforçou o elenco comandado por Ramón Díaz com quatro jogadores: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, e os volantes Alex Santana e Charles.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Alguns nomes foram celebrados pela Fiel, enquanto outros ainda são vistos com desconfiança. Confira a seguir os detalhes das negociações, números dos atletas e a contratação preferida da torcida corintiana.

HUGO SOUZA

Hugo Souza, que pertence ao Flamengo, chegou por empréstimo ao clube até o fim desta temporada, com opção de compra ao término do contrato. O clube paulista desembolsou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) pela cessão e precisará arcar com o valor de 800 mil euros (aproximadamente R$ 5 milhões) para ficar em definitivo com o goleiro.

Números na última temporada: disputou 27 partidas pelo Chaves, de Portugal.

Hugo Souza em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

ANDRÉ RAMALHO

Disputado por clubes do futebol europeu, André Ramalho optou pelo projeto do Corinthians e assinou contrato válido com o clube até o fim de 2026. O zagueiro estava livre no mercado após deixar o PSV, da Holanda, e recebeu sondagens do Vasco.

Números na última temporada: disputou 46 partidas pelo PSV, sendo 40 como titular, com três gols e uma assistência.

André Ramalho ao lado de Fabinho Soldado (à esquerda) e Augusto Melo (à direita) (Vitor Palhares/Lance!)

ALEX SANTANA

O Corinthians adquiriu 100% dos direitos econômicos de Alex Santana, que assinou contrato até dezembro de 2027. Os valores da negociação não foram revelados. O volante afirmou ser torcedor do clube e chorou durante a coletiva de apresentação.

Números na última temporada: em 2023, disputou 44 partidas pelo Athletico, marcou oito gols e distribuiu uma assistência.

Alex Santana emocionado ao lado do pai durante coletiva de apresentação no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

CHARLES

O Timão acertou a contratação de Charles junto ao Midtjylland, da Dinamarca, por 1,6 milhão de euros (aproximadamente R$ 9 milhões). O volante assinou contrato contrato até junho de 2028.

Números na última temporada: disputou 33 partidas pelo Midtjylland e marcou cinco gols.

Charles é esperado no Brasil para realizar exames e assinar contrato com o Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

QUAL É O REFORÇO PREFERIDO DA TORCIDA DO CORINTHIANS?

Em votação realizada no canal de WhatsApp do Lance! Timão, torcedores escolheram a melhor contratação do Corinthians nesta janela de transferências. Confira o resultado: