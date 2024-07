Corinthians treina na Neo Química Arena visando o jogo contra o Criciúma

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 14:02 • São Paulo (SP)

Sob o comando do técnico Ramón Díaz, o Corinthians teve uma manhã diferente neste domingo (14) ao realizar um treino-tático na Neo Química Arena, palco do próximo duelo do Brasileirão contra o Criciúma, nesta terça-feira (21), às 21h.

Esta é a primeira vez que o técnico comanda um treinamento no estádio corintiano desde sua chegada ao clube, na última semana, já que as atividades anteriores foram realizadas no CT Joaquim Grava.

Depois de uma ativação com aparelhos no vestiário e o aquecimento no gramado, o Timão fez uma atividade tática dividida em três blocos. Ramón Díaz aproveitou o exercício para orientar os atletas sobre posicionamento e tomadas de decisão.

Onze Filhos do Terrão participaram do trabalho deste domingo (14): os zagueiros Lorenzo (2007) e Rafael (2006); os laterais LC (2007) e Tabone (2005); os meias Jhonatan (2004), Kalil (2006), Kauê de Deus (2004) e Luiz Eduardo (2007); e os atacantes Kauã (2007), Nicolas Araújo (2007) e Pires (2006).

A equipe corinthiana fecha a preparação para encarar o Criciúma na tarde desta segunda-feira (15), no CT Dr. Joaquim Grava. O time briga para sair da zona de rebaixamento e precisa vencer diante de sua torcida nesta rodada.