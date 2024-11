O torcedor do Corinthians que vier para a Neo Química Arena neste domingo (24), para o duelo contra o Vasco, terá uma frustração: a ausência de Memphis. A Fiel vive um caso de amor com o holandês, e ao redor do estádio, é comum ver pessoas usando a tradicional faixa que o atacante utiliza nas partidas.

Corinthians encara o Vasco visando repetir feito do heptacampeonato

A euforia cresceu ainda mais com as boas atuações do jogador. Memphis marcou quatro gols nos últimos cinco jogos do Corinthians no Brasileirão. No último jogo da equipe, a vitória por 2 a 1 contra o Cruzeiro, na quarta-feira (20), o holandês recebeu cartão amarelo e cumpre suspensão contra o Vasco da Gama.

Luis Fernando, de 19 anos, fez questão de vir ao jogo com a camisa do goleador. Neste domingo (23), o jovem realiza o sonho de assistir o Corinthians no estádio pela primeira vez e não esconde a frustração de não ver o atacante.

- É a minha primeira vez no estádio do Corinthians, uma paixão imensa, querendo ou não é um sonho que muitos têm e eu estou realizando hoje. Fiquei triste porque queria muito ver o Memphis jogar, mas acredito no potencial do time e sei que todos são capazes, quem vestir a camisa vai fazer o melhor dentro de campo - disse o jovem que veio ao jogo com a família.

Luiz Fernando, à esquerda da imagem, admira a taça da Libertadores exposta na loja oficial do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Ao conversar com a nossa reportagem, Luiz Fernando descobriu que Yuri Alberto também pode ser desfalque no duelo deste domingo (24). O torcedor acredita que Romero merece ser titular na partida contra o Vasco da Gama.

- O Yuri Alberto vai jogar né? Não?! Pelo menos dá para colocar o Romero, ele está voltando, tem que ter oportunidade, ele veste a camisa com vontade - disse o torcedor.

12 horas de estrada para ver o Corinthians

Alisson Willian dos Santos, 27 anos, passou a manhã na estrada. Morador de Joinville, em Santa Catarina, o torcedor do Timão viajou 12 horas para assistir ao jogo do Corinthians. É a primeira vez que o jovem assiste uma partida na Neo Química Arena.

- E sou de Joinville, em Santa Catarina, vim hoje para ver o Corinthians. Eu viajei 12 horas mais ou menos, se fosse direto seria oito, mas o ônibus foi parando, pegando pessoal no caminho, aí demorou, vim hoje e volto após o jogo. É minha primeira vez, estou realizando um sonho que tenho há muito tempo - contou o viajante.

O torcedor mostrou confiança na vitória do Corinthians contra o Vasco da Gama. Alisson lamentou a ausência de Memphis no duelo da tarde deste domingo (23), mas revelou que acredita que o Timão deve sair vencedor no confronto.

- Eu estava esperando (a presença de Memphis), a gente que vem de fora principalmente quer ver o time inteiro em campo, sem desfalques, mas acontece. A gente tem um adversário teoricamente fácil, que é o Vasco, e acredito que mesmo com desfalques o Coringão vai vencer o jogo e vamos sonhar com a Libertadores - disse o torcedor.

Alisson viajou 12 horas para ver a partida na Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

O torcedor escolheu Romero como o substituto ideal do holandês. O paraguaio possui 16 gols na temporada, mas não atua como titular desde o empate em 0 a 0 do Corinthians contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, no dia 20 de outubro.

- Eu acho que o melhorzinho que temos a disposição é o Romero, ele não está numa boa fase, já teve uma crescente no começo da temporada, mas deu uma decaída, só que eu acredito que o Romero é uma boa opção

Anota na agenda

Neste domingo (24), o clube alvinegro encara o Vasco da Gama, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o atual nono colocado com 44 pontos.