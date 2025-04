Corinthians terá retorno de titular contra o Vasco; veja a escalação

O Corinthians enfrenta o Vasco neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón Díaz terá Fabrizio Angileri à disposição e deve fazer mudanças na escalação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O lateral-esquerdo argentino foi poupado na derrota por 2 a 1 contra o Huracán, na quarta-feira (2), pela Copa Sul-Americana. Angileri sentiu uma tendinite no bíceps da coxa esquerda e comissão técnica preferiu deixar o jogador de molho.

A lesão ocorreu após uma pancada sofrida pelo jogador no duelo contra o Bahia, na primeira rodada do Brasileirão, quando o atleta entrou no lugar de Matheus Bidu no decorrer da partida. A impressão da comissão é que Angileri poderia atuar sob efeito de analgésico, mas consideraram que não seria necessário desgastar o lateral-esquerdo.

continua após a publicidade

O Corinthians deve entrar em campo com: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo e José Martínez; Romero (Igor Coronado), Memphis e Yuri Alberto.

Lateral-esquerdo é novidade do Timão para o duelo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Problemas na posição

Matheus Bidu foi o titular da posição na derrota contra o Huracán. O jogador foi o titular da posição na reta final do último Brasileirão e no início da temporada, mas perdeu espaço com a comissão técnica pelo desempenho defensivo.

continua após a publicidade

Contratado do Getafe durante o Paulistão, Fabrizio Angileri se destacou tanto ofensivamente quanto defensivamente pelo Corinthians. Ao todo, foram cinco partidas e duas assistências nos confrontos de mata-mata da competição estadual.

CBF: revista denuncia aumento de salário a dirigentes e gastos milionários na Copa de 22

Na decisão contra o Palmeiras, o jogador foi um dos destaques pela maneira que marcou o Estêvão nas finais do Campeonato Paulista, vencida pelo Corinthians.