Corinthians terá mudanças no meio para partida com o Grêmio; veja provável escalação

Ramón Díaz durante treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz será obrigado a modificar a escalação do Corinthians para o duelo contra o Grêmio, no Couto Pereira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

+ Corinthians perde Alex Santana por três meses e tem novo problema no meio de campo

+ LDU recusa proposta por Alex Arce, e Corinthians encontra dificuldades financeiras para reforçar o ataque

Sem Raniele, expulso no confronto de ida após forte entrada em Villasanti, e Alex Santana, com uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, o Timão perde opções no meio de campo. Com isso, o setor deverá ser formado por Ryan e Charles.

Yuri Alberto, que realizou uma cirurgia para retirada da vesícula nesta semana, também segue fora.

A grande novidade será retorno do capitão Romero. O atacante paraguaio cumpriu suspensão automática no último compromisso do time, pelo Campeonato Brasileiro, e formará a dupla de ataque ao lado de Wesley.

Com isso, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Grêmio tem: Hugo Souza; Matheuzinho (Fagner), Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Ryan, Charles (Breno Bidon), Rodrigo Garro e Igor Coronado; Romero Wesley.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após empate sem gols na Neo Química Arena, o Corinthians visita o Grêmio nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Caso o placar termine igual no sul do país, a vaga será decidida nas penalidades.