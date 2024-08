Corinthians perde titular por três meses e tem novo problema no meio de campo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 18:45 • São Paulo (SP)

O Corinthians ganhou um novo desfalque no meio de campo. Na tarde desta terça-feira (6), o clube paulista anunciou que Alex Santana teve constatada uma lesão muscular de grau 3 na posterior da coxa esquerda.

O jogador realizou uma ressonância magnética na região, que confirmou a lesão. O período estimado de recuperação é de aproximadamente três meses. Alex Santana já iniciou o tratamento com a equipe médica no CT Joaquim Grava e deve retornar aos gramados na reta final do Campeonato Brasileiro.

A lesão do volante aumenta a lista de desfalque de Ramón Díaz, que não terá Raniele, suspenso, no duelo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Com isso, a tendência é que o meio de campo do Timão seja formado por Ryan e Charles.

Contratado pelo Corinthians nesta janela de transferências, Alex Santana se transformou rapidamente em titular e virou um dos pilares da equipe. Ex-atleta do Athletico Paranaense, ele assinou contrato válido com o clube paulista até o fim de 2027.

Alex Santana irá desfalcar o Corinthians por aproximadamente três meses (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja comunicado do Corinthians sobre a lesão de Alex Santana

O volante Alex Santana, que teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, realizou uma ressonância magnética na região acometida e a lesão foi classificada como de grau 3C pela literatura britânica. A média de recuperação é de três meses.