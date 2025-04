Corinthians terá desfalques na estreia da Sul-Americana após ‘sacrifícios’

O Corinthians encara o Huracán nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), na estreia da Copa Sul-Americana. Ramón Díaz irá promover o retorno dos titulares, que foram poupados na estreia do Brasileirão contra o Bahia, entretanto, terá os desfalques do goleiro Hugo Souza e o meia Rodrigo Garro.

Os dois jogadores estiveram no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, na quinta-feira (27), que garantiu o título do Paulistão. Ambos atuaram no "sacrifício", pela importância do duelo. Hugo Souza, que inclusive defendeu um pênalti batido por Raphael Veiga, trata uma lesão grau 2 do retofemoral da coxa direita. O atleta deve ficar fora por cerca de um mês.

Rodrigo Garro se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Nesta segunda-feira (1), o jogador viajou à Espanha, onde fará um tratamento especial. A lesão chegou a fazer o meia ficar de fora dos primeiros jogos da temporada, a tendência é que retorne somente após o final do Super Mundial de Clubes da Fifa, em julho.

Matheus Donelli será a opção de Ramón Díaz para o lugar de Hugo Souza. O goleiro teve boa atuação contra o Bahia e confirmou sua posição como reserva imediato do titular da meta alvinegra. No meio, o técnico tem dúvidas entre Romero e Igor Coronado, mas a tendência é que o paraguaio inicie entre os titulares.

O Timão deve iniciar o jogo com: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martinez e Carrilo; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

Timão conquistou o Paulistão na última quinta-feira (27) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Anota na agenda

Corinthians e Huracán se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela estreia da Sul-Americana. O Timão busca o único título que ainda não conquistou em sua história. Além do clube argentino, América de Cali, da Colômbia, e Racing, do Uruguai, também estão no grupo da equipe alvinegra.