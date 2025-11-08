Corinthians terá desfalques importantes para enfrentar o Ceará

O Corinthians volta a entrar em campo neste domingo (09) em busca da 12ª vitória no Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Ceará, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada da competição.

O elenco concluiu a preparação para a rodada na manhã deste sábado (08), no CT Dr. Joaquim Grava. Na sala de preleção, a comissão técnica passou vídeos aos atletas sobre o adversário deste fim de semana. Em seguida, o elenco realizou a ativação física na academia antes de ir ao Campo 1 para o aquecimento.

No Campo 2, o técnico Dorival Júnior promoveu um treino tático de enfrentamento. Depois, levou o grupo ao Campo 3 para uma nova atividade tática, além de promover um treinamento de bolas paradas.

Desfalques:

O Corinthians não contará com os meio-campistas Charles, José Martínez e André Carrillo. Os dois primeiros foram expulsos diante do Red Bull Bragantino e o último levou o terceiro cartão amarelo em Bragança Paulista.

Além deles, o goleiro Hugo Souza também será desfalque para a partida. Desde o jogo diante do Grêmio, no último domingo (02), quando sofreu uma lesão muscular traumática na coxa esquerda, o camisa 1 ficou em tratamento com os departamentos médico e físico para estar à disposição para o duelo diante do Ceará. Hugo chegou a treinar no gramado com os preparadores de goleiros Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos, mas seguiu com dores intensas na região acometida e não será relacionado.

Duelo contra o Vozão:

Na décima posição com 42 pontos, o Timão chega nessa rodada focado em conquistar a 12ª vitória para saltar na tabela de classificação.

A partida será bastante importante para um atleta em especial: se entrar em campo diante do Ceará, o atacante Yuri Alberto alcançará a marca de 200 jogos com o manto alvinegro.

-Quando cheguei ao clube, me lembro que o Fagner atingiu uma marca bem parecida e eu pensei: 'é jogo pra caramba!'. E, hoje, eu estar chegando nesta grande marca é muito gratificante - comentou o camisa 9.

