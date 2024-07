Corinthians tem novidade no ataque para duelo com o Vitória; veja escalação

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 19:36 • São Paulo (SP)

O Corinthians tem novidades na escalação para o duelo contra o Vitória, na Neo Química Arena, pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com a demissão de António Oliveira, Raphael Laruccia, treinador do sub-20, assume o comando do Timão e promove mudanças na escalação.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A principal alteração será no ataque. Após se envolver em uma polêmica na noite da última terça-feira (2), Pedro Henrique ganha a vaga de Gustavo Mosquito e inicia o duelo como titular.

Igor Coronado, por sua vez, assume o lugar do jovem Breno Bidon, suspenso em razão do acúmulo de cartões amarelos. Além do camisa 77, o meio de campo do Timão será formado por Raniele e Rodrigo Garro.

Com isso, a escalação do Corinthians para encarar o Vitória tem: Matheus Donelli, Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Pedro Henrique, Wesley e Yuri Alberto.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Com apenas nove pontos conquistados em 13 jogos, o Corinthians ocupa a décima nona colocação, dentro da zona de rebaixamento. Buscando encerrar o jejum de triunfos no Brasileirão, o Timão recebe o Vitória, na Neo Química Arena.