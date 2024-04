Foto: MeuTimão







24/04/2024 - 11:08 • São Paulo (SP)

Após mais uma derrota, desta vez para o Argentinos Juniors pela Sul-Americana, por 1 a 0, na Argentina, na noite desta terça-feira (23), torcedores do Corinthians picharam muros do Parque São Jorge, sede social do clube, com frases de cobranças. O local amanheceu com frases escritas com “elenco vagabundo” e “time de milhões, futebol de centavos”.

Após o revés na Argentina, Cássio voltou a ser criticado por falhar na partida, e desabafou sobre sua situação no clube. O goleiro, inclusive, falou em deixar o Timão.

Ele deixou claro que está cansado de ser considerado um dos principais culpados pelo momento ruim da equipe treinada por António Oliveira. Cássio não se eximiu das falhas, mas afirmou que a cobrança passou dos limites.

- A cobrança faz parte. Mas passam dos limites das coisas, da falta de respeito. Esse ano saíram um monte de jogadores, mais velhos. Eu fiquei, um dos mais velhos, sabia que a cobrança seria grande. Errei em alguns gols? Errei sim. Mas é isso, tudo de errado do Corinthians parece que é minha culpa. Eu sou o culpado de tudo. Se eu sou o culpado, de repente é melhor eu sair e seguir meu caminho - disse, em entrevista à Espn.