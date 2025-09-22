Corinthians tem aproveitamento ruim contra equipes do Z-4 no Brasileirão

O Corinthians foi derrotado pelo Sport no domingo (21), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Dorival Júnior possui um mau retrospecto contra clubes que ocupam o Z-4 na tabela da competição nacional.

Foram duas partidas contra o Sport, lanterna do torneio. No primeiro turno, quando o time ainda era comandado interinamente por Orlando Ribeiro, o Corinthians venceu o adversário por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Foi a única vitória contra uma equipe que está no Z-4. Até aqui, foram cinco partidas, com dois empates e duas derrotas. O Corinthians somou apenas cinco pontos de 15 possíveis na competição. Dentre esses jogos, dois tropeços ocorreram na Neo Química Arena: empates contra Vitória e Fortaleza.

Timão foi derrotado por 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Jogos do Corinthians contra adversários do Z-4

Corinthians 2 x 1 Sport - Neo Química Arena - 5ª rodada

Corinthians 0 x 0 Vitória - Neo Química Arena - 11ª rodada

Corinthians 1 x 1 Fortaleza - Neo Química Arena - 18ª rodada

Juventude 2 x 1 Corinthians - Alfredo Jaconi - 19ª rodada

Sport 1 x 0 Corinthians - Ilha do Retiro - 24ª rodada

Marca negativa

O Corinthians ocupa a décima colocação na tabela do Brasileirão. São 29 pontos em 24 partidas. A derrota contra o Sport quebrou uma sequência de três jogos sem derrotas no torneio. Somada as vitórias sobre o Athletico Paranaense na Copa do Brasil, eram cinco jogos de invencibilidade.

A equipe comandada por Dorival Júnior terá uma sequência indigesta no Brasileirão. No próximo domingo (28), o Corinthians enfrenta o Flamengo, na Neo Química Arena. Após o duelo contra os cariocas, o Timão enfrentará o Internacional, Mirassol e Santos.