Derrota expõe dependência do Corinthians, e Dorival promete time competitivo

O Corinthians saiu da Ilha do Retiro derrotado pelo Sport por 1 a 0 e viu ruir uma sequência de cinco jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O resultado manteve a equipe no meio da tabela e reforçou a dependência corintiana de suas principais referências técnicas.

Sport encerra série invicta do Corinthians e vence a primeira em casa no Brasileirão

Yuri Alberto voltou a iniciar um jogo após cirurgia para correção de hérnia inguinal, mas ainda sem o ritmo ideal para liderar o ataque. Ao mesmo tempo, Dorival Júnior não contou com Memphis Depay, fora por edema no músculo posterior da coxa direita, e com Rodrigo Garro, em recuperação de problema na panturrilha direita. A combinação limitou as variações ofensivas e reduziu a capacidade de criação de chances de gol.

A tabela de próximos jogos exige reação rápida, mas o time terá pela frente nas próximas seis rodadas, dois adversários do topo da tabela, Flamengo e Mirassol, e quatro equipes na luta contra o rebaixamento — Internacional, Santos, Atlético-MG e Vitória. Dorival prometeu que o time será competitivo até o fim do torneio.

— O campeonato é difícil em todos os aspectos. Teremos jogos difíceis, complicados, mas para nossos adversários também serão jogos difíceis. O Corinthians quer os resultados, se prepara para isso e não será diferente nessa sequência que vem pela frente. Demos atenção a esse jogo, preparamos a equipe para as dificuldades que enfrentaríamos mostrando em dados e em vídeos tudo aquilo que o Sport vinha produzindo — analisou o treinador corintiano.

Com a derrota, o time permanece com 29 pontos na 10ª colocação, e não conseguiu se aproximar da classificação para a próxima Libertadores. Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena, no domingo, 28.

