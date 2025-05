Augusto Melo pede expulsão de ex-diretor do Corinthians; entenda

Augusto Melo enviou um ofício ao Conselho de Ética e Disciplina do Corinthians pedindo a exclusão de Rozallah Santoro do quadro de sócios do clube alvinegro. O dirigente acusa o ex-diretor financeiro de descumprir obrigações no caso Rojas, jogador que deixou o Timão em março do ano passado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na época, Rozallah Santoro ocupava o cargo de diretor financeiro do Corinthians. O jogador deixou o clube após atrasos no pagamento de direitos de imagem e recorreu à Fifa. Augusto Melo acusa o ex-dirigente de ter descumprido um acordo de R$ 1,7 milhão com o atleta, apesar de o clube ter R$ 3,7 milhões em caixa.

A Fifa condenou o Corinthians a pagar R$ 40 milhões ao jogador paraguaio, valor estipulado no contrato com Rojas, que tinha duração até 2027. O caso está sob análise da Corte Arbitral do Esporte (CAS). No documento, o presidente responsabiliza o ex-diretor.

continua após a publicidade

O ofício será analisado pela comissão e pode ser enviado ao Conselho Deliberativo do Corinthians. Além da exclusão do quadro social, Augusto Melo pede a suspensão de atividades na política do Timão por um ano.

Augusto Melo acusa ex-diretor financeiro do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Resposta de Rozallah Santoro

O ex-diretor atuou no Corinthians entre janeiro e junho do ano passado, sendo sucedido por Pedro Silveira, que permaneceu no cargo até abril. As contas de 2024 foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo, que apontou crescimento da dívida alvinegra, hoje estimada em R$ 2,5 bilhões.

continua após a publicidade

Em comunicado, Rozallah Santoro rebateu as acusações de Augusto Melo e afirmou que o presidente usou os valores destinados a Rojas para pagar a multa de António Oliveira ao Cuiabá, quando o técnico assumiu o Corinthians no início do ano passado.

Nota do ex-diretor

Augusto Melo, para variar, mente.

E quero dizer aqui, com toda clareza: não meça os outros pela sua régua, Augusto.

Você é o presidente que foi indiciado. Você é o presidente que teve as contas reprovadas. Você é quem arrastou o Corinthians para as páginas policiais. Por isso, repito: não meça os outros pela sua régua.

Vamos aos fatos.

O contrato do Rojas foi você quem assinou. Eu era o diretor Financeiro. Você e o Departamento de Futebol criaram e assinaram esse contrato, que incluía uma cláusula extremamente prejudicial ao Corinthians.

E sabemos que esse não foi o único contrato que você firmou sem avaliar previamente se o clube tinha capacidade financeira para honrá-lo.

No dia em que venceria o pagamento do Rojas, havia dinheiro em caixa. Mas você decidiu usar esse recurso para pagar a multa do Cuiabá, porque queria o António Oliveira no banco. Essa foi a sua escolha.

E agora tenta jogar a culpa em mim — como se eu fosse responsável por uma situação causada única e exclusivamente pela sua completa incapacidade administrativa.