O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) denunciou o presidente Osmar Stabile, o técnico Dorival Júnior e o executivo de futebol Fabinho Soldado, todos do Corinthians, por reclamações contra a arbitragem na partida diante do Internacional, em outubro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No jogo, Gui Negão abriu o placar para o Timão, que manteve a vantagem até os instantes finais, quando o VAR assinalou uma penalidade para os mandantes após o período de acréscimos, convertida por Carbonero.

Dorival Júnior se revoltou com o lance e acabou expulso após a partida. O treinador esperou o árbitro na porta do vestiário, e os jogadores do Corinthians também reclamaram bastante.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, fez fortes críticas à arbitragem e relembrou um erro ocorrido na derrota para o Flamengo, na rodada anterior, quando o lateral que originou o gol carioca saiu de uma marcação invertida que deveria favorecer o Timão.

— Falar não só desse jogo, mas dos dois últimos, semana passada, nítido o que aconteceu, todo mundo viu depois com tranquilidade que o lateral era para o Corinthians, aí fomos prejudicados, e aqui mais uma vez. O lance, se teve pênalti ou não, mas é o segundo jogo que o Corinthians tem feito seu melhor dentro de campo, Dorival faz um trabalho espetacular, e temos essas situações que complicam, são duas situações seguidas contra o Corinthians, e a gente vem aqui de uma forma que não gostaríamos, futebol é espetáculo, queríamos que tudo se resolvesse dentro de campo, é o segundo jogo que o Corinthians é prejudicado, e não vamos aceitar, não pode, o Corinthians é muito grande — disse o dirigente.

Possíveis punições

Enquadrados no artigo 258, parágrafo segundo, inciso dois, do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata de "desrespeitar membros da arbitragem", conduta classificada como "contrária à disciplina ou à ética desportiva", os denunciados estão sujeitos a suspensão de uma a seis partidas no caso dos técnicos, e de 15 a 180 para demais integrantes.

O julgamento está marcado para a próxima terça-feira (25), na Quinta Comissão Disciplinar do STJD. O auditor será Ramon Rocha Santos.