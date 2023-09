O lateral-direito deixou o Morumbi mancando após a eliminação do Timão diante do São Paulo, na semifinal da Copa do Brasil, e ficou em recuperação por três semanas. O camisa 23 foi desfalque contra Cruzeiro, Goiás e Palmeiras, pelo Brasileirão, além dos dois jogos diante do Estudiantes, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A tendência é que Fagner esteja disponível para o confronto do dia 14, contra o Fortaleza, pela 23ª rodada do Brasileirão.