Corinthians se aproxima de primeiro reforço na janela e supre carência do elenco

Walace está próximo de ser o novo reforço do Corinthians (Lucas Figueiredo/CBF)







Copiar Link

Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 19:36 • São Paulo (SP)

O Corinthians se aproxima da contratação do volante Walace, que está na Udinese, e campeão olímpico com o Brasil em 2016. A informação foi dada pelo Trivela e confirmada pelo Lance!.

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

O Timão busca reforçar o elenco após um início ruim no Campeonato Brasileiro, em que flerta com a zona de rebaixamento. No início do mês, o clube tratava a chegada de um meia com imposição física como uma das prioridades do mercado.

Revelado pelo Grêmio, o volante deixou o Tricolor como campeão da Copa do Brasil e foi contratado pelo Hamburgo, da Alemanha. No país, o atleta também atuou no Hannover antes de se transferir para a Udinese em 2019, onde atua há cinco anos.

No mercado, o Corinthians deve buscar um meia de criação, uma vez que Rodrigo Garro não possui reservas, e um goleiro por conta das saídas de Cássio e Carlos Miguel. Nesse caso, o Timão recebeu um 'não' do Fortaleza em relação a Santos.