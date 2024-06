(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Publicada em 04/06/2024

O Corinthians vai buscar reforços na próxima janela de transferências. Atualmente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica já definiu os alvos no mercado, e a prioridade do clube será reforçar o meio de campo da equipe, que sofre com a imposição física dos adversários.

Com e lesão ligamentar de Maycon, fora de combate pelo restante da temporada, e a saída de Paulinho, António Oliveira perdeu opções no setor, que possui poucas opções no banco de reservas. Jogadores como Raniele e Rodrigo Garro, por exemplo, não possuem reservas e atuaram a maioria dos minutos desde a chagada do treinador português.

À vista disso, o Corinthians busca um primeiro volante e um meia de criação. O time do Parque São Jorge procura um jogador capaz de se impor fisicamente e que seja capaz de cumprir a função "box to box", algo que Paulinho não conseguia desempenhar desde sua lesão no joelho.

Ademais, um camisa 8 também é visto como prioridade. Com a nova formação tática adotada nos últimos jogos, o Corinthians passou a atuar com dois jogadores de criação - Garro e Coronado.

Apesar do maior controle no meio de campo, António Oliveira não tem mais à disposição um jogador de criatividade entre os reservas que seja capaz de mudar a dinâmica das partidas. O reforço chegaria, a princípio, para disputar posição com a dupla de titulares.

Apesar do sinal de alerta ligado, o Timão só poderá inscrever novas contratações no dia 10 de julho, quando será aberta a janela de transferências. Até lá, António Oliveira terá que buscar soluções caseiras - no elenco profissional e na base - para tirar a equipe da zona de descenso do Brasileirão.

Com tempo para trabalhar em razão da Data Fifa, o Corinthians volta a campo apenas no dia 11 de junho, contra o Atlético-GO, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

