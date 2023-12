A chegada de Thiago representa uma mudança no Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) do Corinthians. A nova diretoria avalia que parte das contratações feitas por Duílio Monteiro Alves não passaram pelo devido processo de análise, o que fez com que o clube fizesse maus negócios, perdesse dinheiro e não tivesse o retorno esperado dentro de campo.