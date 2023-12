- É com lágrimas nos olhos que me despeço de vocês… Eu sabia que esse dia chegaria, mas a verdade é que nunca estamos preparados para a despedida. Fui muito feliz todos esses anos que estive no Corinthians, agradeço imensamente a todos que fizeram parte dessa caminhada, obrigado Duílio, Alessandro e Roberto Andrade pela confiança e por me dar a oportunidade de vestir essa camisa novamente - escreveu Renato.