Outro nome de agrado do presidente eleito do Corinthians é o de Thiago Scuro, que recentemente deixou o Red Bull Bragantino, onde exercia o cargo de CEO desde o início do projeto da empresa austríaca no Brasil, e foi contratado como dirigente do Monaco, da França. Internamente, a sensação é que Scuro dificilmente trocaria um projeto europeu para retornar ao Brasil menos de um ano após ir à Europa.