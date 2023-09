O Flamengo sinalizou interesse em contar com Tite desde o momento que decidiu pela não continuidade do trabalho de Jorge Sampaoli, antes mesmo do vice-campeonato da Copa do Brasil. Contudo, as tratativas só se intensificaram nesta semana, após a confirmação da derrota para o São Paulo e pressão para saída imediata do treinador argentino - que ainda se mantém no cargo.