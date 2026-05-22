A partida entre Corinthians e Peñarol, que terminou empatada em 1 a 1 na noite desta quinta-feira (21), ficou marcada por cenas de confusão após o apito final no entorno do Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

continua após a publicidade

Tudo começou após a polícia alterar o protocolo de saída das torcidas. Inicialmente, estava previsto que os torcedores do Peñarol deixassem o estádio primeiro, mas a ordem foi alterada para a saída da torcida do Corinthians. Com isso, os uruguaios avançaram para deixar o local e acabaram contidos pelos policiais.

Segundo relatos do jornalista uruguaio Sebas Giovanelli, a polícia lançou gases lacrimogêneos para conter torcedores do Peñarol que tentavam deixar o estádio.

continua após a publicidade

Disturbios a la salida del CDS. Policía arroja gases lacrimógenos para persuadir a parciales de #Peñarol que intentaban retirarse del Estadio. pic.twitter.com/XrG3bJEVDr — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) May 22, 2026

Nas redes sociais, profissionais de imprensa e torcedores compartilharam vídeos que mostram correria e tumulto nas imediações do estádio. Também foram relatados tiros de arma de fogo e de borracha, atribuídos a disparos da polícia para o alto durante a ação de contenção.

O Lance! entrou em contato com representantes do Corinthians, que informaram que a confusão não atingiu a delegação do clube brasileiro.

Torcida do Peñarol no estádio (Foto: Gaston Britos/FocoUy/DiaEsportivo/Folhapress)

Situação do Corinthians na Libertadores

Com o empate diante do Peñarol, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E com uma rodada de antecedência. O time chegou aos 11 pontos em cinco partidas, mantém a invencibilidade na competição e não pode mais ser ultrapassado por Platense e Santa Fe, que somam sete e cinco pontos, respectivamente. Já o Peñarol aparece na lanterna, com apenas três pontos conquistados, e está eliminado.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.