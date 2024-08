Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 05:10 • Ribeirão Preto

O Corinthians enfrenta o RB Bragantino nesta terça-feira (13), às 21h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul- Americana. O time comandado pelo técnico Ramón Diáz pode ter mudança em sua escalação fora de casa.

O treinador pode poupar alguns titulares para o jogo em razão da posição do time alvinegro na tabela do Campeonato Brasileiro, prioridade do Timão no momento. A equipe segue na zona de rebaixamento, ocupando a 17° posição, com apenas 21 pontos.

Talles Magno, que estreou com gol na última rodada do Nacional justamente contra este rival, pode ganhar espaço no time titular. Igor Coronado é outro que deve voltar a campo após cumprir suspensão automática no Brasileirão.

Ramón Diaz têm mais opções para o confronto com Bragantino

Desta forma, o Timão deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, Ryan, Breno Bidon e Igor Coronado; Talles Magno e Giovane.

A provável escalação do Massa Bruta tem: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Lucas Evangelista e Raul; Helinho, Lincoln e Vitinho; Mosquera.

A segunda partida das oitavas de final acontece no dia 20 de agosto, às 21h30, na Neo Química Arena.

Desfalques importantes

Ramón Díaz, segue sem dois titulares. Yuri Alberto, que retirou a vesícula e permanece em recuperação com o departamento médico do clube. Além de Alex Santana, fora pelos próximos três meses devido a uma lesão muscular.