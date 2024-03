Corinthians pode definir time titular para estreia na Sul-Americana em amistoso

Corinthians não joga uma partida oficial desde o dia 14 de março (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 06:20 • São Paulo (SP)

Sem disputar uma partida oficial desde o dia 14 de março, quando avançou de fase na Copa do Brasil, o Corinthians anunciou que jogará um amistoso contra o Londrina, no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, em Cascavel, no Paraná.

O confronto, que acontece na próxima quarta-feira (27), servirá como preparação para o duelo contra o Racing, do Uruguai, pela primeira partida da fase de grupos da Sul-Americana.

O amistoso foi um pedido da comissão técnica do clube, encabeçada por António Oliveira, para definir os detalhes finais antes da estreia da equipe na competição continental.

A principal dúvida do Corinthians no momento é a formação tática. Ao longo do Paulistão, a equipe atuou majoritariamente com três atacantes, com Romero e Wesley nas pontas, e Yuri Alberto no comando do ataque.

No entanto, na classificação diante do São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil, o treinador português optou por mudar o esquema e escalou dois centroavantes entre os onze iniciais: Pedro Raul e Yuri Alberto. A mudança surtiu efeito, e o Corinthians dominou o adversário mesmo atuando fora de casa.

Com todos os jogadores de ataque à disposição, a tendência é que António mantenha a formação com duas referências. Com isso, o atacante Romero deve iniciar o duelo contra o Racing, no estádio Centenário, no banco de reservas.

Corinthians foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)