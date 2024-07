Copiar Link

O Corinthians deve anunciar em breve a Esportes da Sorte como nova patrocinadora máster do clube. No entanto, um detalhe pode incomodar ao Timão: a empresa tem identidade visual com a cor verde.

Historicamente o Corinthians evita qualquer alusão ao verde, por ser a cor do rival Palmeiras, e outras marcas já fizeram o ajuste no passado para patrocinar o clube. O "E" do logotipo da casa de apostas é em verde e azul. As partes discutem a alteração do detalhe, segundo publicação do "Uol".

Augusto Melo, presidente do Corinthians, busca patrocinadora após saída da VaideBet (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

A empresa, inclusive, também é parceira do rival. Em janeiro de 2024, o Palmeiras anunciou a marca como patrocinadora máster do time feminino, e o acordo também inclui ativações em partidas da equipe masculina como mandante, por meio de placas de LED e backdrops, além de ações nas redes sociais e no site oficial do clube, entre outros canais.

Até o momento, o Corinthians não oficializou a nova patrocinadora máster e não tem parceiros com a cor verde.

Acordo entre Esportes da Sorte e Corinthians

O contrato da casa de apostas com o Timão deve ter duração de 36 meses e prevê o pagamento de aproximadamente R$ 300 milhões — R$ 100 milhões por temporada, com possibilidade de bonificações por metas.