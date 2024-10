Inter chega em São Paulo para enfrentar o Corinthians; veja relacionados

Clayton Sampaio desembarca para enfrentar o Corinthians (Foto: Divulgação/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 17:48 • Porto Alegre (RS)

O Internacional já está em São Paulo, onde enfrenta o Corinthians, na noite de sábado (5). Para o confronto, a delegação viajou com força máxima em busca de mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Veja os relacionados por Roger Machado.

Inter divulga os relacionados para enfrentar o Corinthians (Foto: Divulgação)

Três jogadores ficaram de fora do confronto. São eles Bruno Tabata, com uma virose, Agustín Rogel e Rafael Borré, com lesões musculares na coxa esquerda. De acordo com a assessoria do Clube, eles realizam tratamento com o Departamento de Saúde Colorado.

Roger Machado enfrentará o Corinthians com o que tem de melhor à disposição. O Colorado busca mais três pontos fora de casa para ingressar no G-6 da competição e se aproximar dos primeiros colocados. Com isso, o técnico deve escalar o time com Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Rômulo e Thiago Maia; Wesley, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Enner Valencia.

Corinthians e Internacional entram em campo no sábado, a partir das 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.