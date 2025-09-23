Corinthians mira retorno de dupla ofensiva para duelo com o Flamengo

O Corinthians vive a expectativa de contar com o retorno de Memphis para o confronto contra o Flamengo, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (28). O holandês se recupera de um edema na coxa e não entra em campo desde o dia 10 de setembro.

O jogador passou a última semana realizando atividades de fisioterapia. Memphis publicou em suas redes sociais momentos que estava fazendo esteira no CT Dr. Joaquim Grava. O camisa 10 do Timão se lesionou ao apressar seu retorno, depois da Data Fifa, para jogar contra o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil.

A comissão técnica do Corinthians adotou um tom de cautela com o holandês. O grande objetivo do Timão será em dezembro, as semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, após o final do Campeonato Brasileiro.

O clube alvinegro poderá focar suas atenções no Brasileirão, mas também acredita que este período será fundamental para recuperar os jogadores visando a decisão no final do ano. Por isso, a tendência é que Memphis seja tratado com cuidado para não agravar a lesão e, em certos momentos, seja poupado, como aconteceu contra o Sport.

Corinthians espera ter dupla contra o Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Dupla de ataque

Memphis pode repetir uma parceria com Yuri Alberto após mais de um mês. A última vez que os jogadores atuaram juntos foi na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto.

Yuri Alberto ficou fora para realizar uma cirurgia de correção da hérnia inguinal. No mesmo período, Memphis teve uma lesão muscular e também ficou fora de algumas partidas pelo Corinthians. Os jogadores lideram o ranking de artilharia no ano. O camisa 9 do Corinthians lidera a lista com 13 gols, enquanto o holandês é o segundo com oito gols.

Corinthians com x sem Depay e Yuri Alberto juntos em 2025

Jogos: 30 x 26 Aproveitamento: 61.1% x 56.4% Gols marcados: 43 x 26 Gols sofridos: 35 x 19 Finalizações por jogo: 11.9 x 11.2 Finalizações para marcar gol: 8.3 x 11.7 Toques para finalizar: 54.6 x 57.6

*Dados levantados pelo SofaScore