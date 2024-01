Antes de investir em um nome badalado para o ataque, a diretoria do Corinthians focou em quitar pendências, como as parcelas à vista pelas compras de Félix Torres e Raniele, e as luvas salariais com Rojas. Augusto Melo afirmou que, nos últimos 12 dias, o Timão pagou R$70 milhões em dívidas.