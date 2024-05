(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafael Marson • Publicada em 22/05/2024 - 22:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o América-RN por 2 a 1 e garantiu vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Yuri Alberto e Cacá anotaram os gols corintianos na Neo Química Arena, e Wenderson fez o gol dos visitantes. O resultado agregado terminou 4 a 1 para o time de António Oliveira.

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

O Corinthians volta a jogar pela Copa do Brasil no dia 31 de julho, segundo a data base do confronto de ida da próxima fase estabelecida pela CBF. No entanto, ainda não há previsão para o sorteio que definirá os próximos duelos.

➡️ Siga o Lance! Corinthians no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Timão

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Racing-URU, na terça-feira (28), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já o América-RN enfrenta o Sousa, no dia 26 de maio, pela Série D do Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 AMÉRICA-RN

COPA DO BRASIL - 3ª FASE - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 22 de maio de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Gols Yuri Alberto e Cacá / Wenderson

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin

🚩 Assistentes: Victor Hugo dos Santos e Rafael Trombeta

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: António Olivera)

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

AMÉRICA-RN (Técnico: Marquinhos Santos)

Renan Bragança; Buiu, Rafael Jensen, Alan Ferreira e Guedes ; Norberto, Ferreira, Souza e Wanderson; Rafinha e Gustavo Henrique.

Yuri fez o gol do Timão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)