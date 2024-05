Corinthians desiste de contratação ao descobrir ameaças de profissional a Cássio; entenda

Cássio deixou o Corinthians recentemente rumo ao Cruzeiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 19:04 • São Paulo (SP)

Dias após acertar com novos nomes para a TV oficial do clube, o Corinthians desistiu de contratar o influenciador Edu Oliver. De acordo com o portal "UOL", o Alvinegro descobriu um boletim de ocorrência feito contra o homem por ameaças ao goleiro Cássio, que deixou o clube na última semana.

Edu Oliver é um dos apresentadores do videocast "A Voz das Arquibancadas". Os outros dois influenciadores que foram contratados junto a Edu também serão reavaliados. O homem teria feito ameaças a Cássio e ao meia Willian em 2022, em processo que foi arquivado no ano passado.

"Avisa esse vagabundo do Cássio e da mulher dele, essa vadia, que a guerra só está começando. Ou ele sai do Corinthians ou as consequências serão trágicas", trouxe um dos trechos do boletim de ocorrência, publicados pelo portal "Central do Timão".

Ainda segundo o portal, o Corinthians não sabia do ocorrido antes de acertar com Edu Oliver. Contudo, o clube paulista descobriu a situação antes da assinatura de contrato e desistiu do acordo. O influenciador chegou a ir ao Parque São Jorge nesta quarta-feira (22).