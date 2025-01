Corinthians fecha acordo recorde para direitos de transmissão do Brasileirão

O Corinthians oficializou, na tarde desta sexta-feira (31), um acordo com a Liga Forte União (LFU) para os direitos de transmissão de seus jogos no Brasileirão, válido pelas temporadas de 2025 a 2029.

Assim, o Timão terá um aumento de 75% nos valores arrecados neste ano em relação à temporada passada e passa a ter o maior contrato de direitos televisivos do futebol brasileiro.

A negociação envolveu algumas das principais empresas do mercado, como Google e Amazon, além de gigantes nacionais como Grupo Globo e Record, ampliando as possibilidades de distribuição e visibilidade para os torcedores.

Com o novo ciclo, o modelo de transmissão terá um sistema de escolhas alternadas, garantindo um equilíbrio maior na exibição dos jogos entre as emissoras e plataformas de streaming. A ideia é democratizar o acesso às partidas e aumentar a competitividade entre as mídias.

O Campeonato Brasileiro começa no dia 29 de março, data que marca a estreia do novo modelo de exibição. O primeiro jogo do Corinthians, porém, ainda não foi definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Acordo da LFU

Além do Corinthians, a Liga Forte União (LFU) tem os seguintes clubes em seu bloco comercial: Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco.