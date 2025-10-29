Corinthians ganha reforço em treino visando duelo com o Grêmio

O Corinthians realizou o seu segundo treinamento visando a preparação para o duelo contra o Grêmio, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade ocorreu nesta quarta-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava.

Memphis se reapresenta ao Corinthians após operação no Rio de Janeiro

A principal novidade foi a presença de Memphis. O atleta teve um problema logístico no Rio de Janeiro e foi ausência no treino de terça-feira (28). O holandês retornou para São Paulo e participou da atividade promovida por Dorival Júnior.

O elenco iniciou o dia com uma ativação na academia. Após o aquecimento, Dorival Júnior realizou um treino-tático em progressão. O primeiro exercício foi de enfrentamento de dois contra dois em transição e finalização.

O segundo treino foi disputado em campo reduzido, cinco contra cinco. O terceiro e último contou com dez jogadores de cada lado. A comissão técnica aproveitou as atividades para trabalhar comportamentos e tomadas de decisão em situações de jogo.

Hugo Souza segue em processo de recuperação de uma luxação acrômio clavicular no ombro esquerdo, perdeu a partida contra o Vitória, e vive a expectativa de retornar contra o Grêmio.

Confronto direto

O Corinthians busca a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Nas últimas rodadas, o Timão venceu o Atlético Mineiro, em casa, e o Vitória, em Salvador. A equipe ocupa atualmente a 10ª posição, com 39 pontos. O Grêmio, próximo adversário, tem a mesma pontuação, mas figura em 11º lugar devido ao saldo de gols: -5 contra -3 do Corinthians.

A partida será realizada no próximo domingo (2), na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada da competição nacional.