Corinthians

Corinthians faz varredura por pendências da ‘era Augusto Melo’

Timão está foi punido por dívida com José Martínez

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 26/09/2025
19:44
Augusto Melo Corinthians Impeachment
imagem cameraCorinthians investigará novas dívidas (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
  Mais Notícias

O Corinthians busca fazer uma varredura nas contas para saber se há novas pendências em contratações feitas na gestão de Augusto Melo, que deixou definitivamente a presidência do clube em agosto, após os associados votarem pelo seu impeachment.

Atualmente, o clube alvinegro cumpre um transfer ban imposto pela Fifa em razão de uma dívida relacionada à contratação de Félix Torres, no início de 2024. O Corinthians deve R$ 41 milhões ao Santos Laguna e está impedido de registrar novos atletas por duas janelas de transferências.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nesta semana, o Timão foi condenado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte) a pagar R$ 45 milhões para Matías Rojas, que deixou o clube em março de 2024, após atraso no pagamento de direitos de imagem em um acordo costurado pela gestão de Augusto Melo.

A atual diretoria, comandada por Osmar Stábile, defende que não foram avisados pela antiga gestão das dívidas, e teme que possa haver outros acordos sem pagamentos da época de Augusto Melo. Em 2024, o ex-presidente contratou mais de 20 jogadores em um ano.

Segundo reportagem do 'ge.globo', o Corinthians ainda não pagou pelas contratações de Cacá, junto ao Tokushima Vortis, do Japão, nem pelo empréstimo de Talles Magno, com o New York City. Além disso, há um atraso com o Midjtylland, pela negociação com Charles.

Augusto Melo - Corinthians
Augusto Melo contratou mais de 20 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Dívidas do Corinthians em transações de jogadores

  • R$ 40 milhões ao Santos Laguna pela contratação de Félix Torres, feita em janeiro de 2024
  • R$ 41,3 milhões a Matías Rojas, por rescisão de contrato feita em março de 2024
  • R$ 23,3 milhões ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro, feita em janeiro de 2024
  • R$ 6,7 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, em janeiro de 2024/25
  • R$ 8 milhões ao Philadephia Union pela contratação de José Martínez, em agosto de 2024

