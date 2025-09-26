Corinthians faz varredura por pendências da ‘era Augusto Melo’

O Corinthians busca fazer uma varredura nas contas para saber se há novas pendências em contratações feitas na gestão de Augusto Melo, que deixou definitivamente a presidência do clube em agosto, após os associados votarem pelo seu impeachment.

Atualmente, o clube alvinegro cumpre um transfer ban imposto pela Fifa em razão de uma dívida relacionada à contratação de Félix Torres, no início de 2024. O Corinthians deve R$ 41 milhões ao Santos Laguna e está impedido de registrar novos atletas por duas janelas de transferências.

Nesta semana, o Timão foi condenado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte) a pagar R$ 45 milhões para Matías Rojas, que deixou o clube em março de 2024, após atraso no pagamento de direitos de imagem em um acordo costurado pela gestão de Augusto Melo.

A atual diretoria, comandada por Osmar Stábile, defende que não foram avisados pela antiga gestão das dívidas, e teme que possa haver outros acordos sem pagamentos da época de Augusto Melo. Em 2024, o ex-presidente contratou mais de 20 jogadores em um ano.

Segundo reportagem do 'ge.globo', o Corinthians ainda não pagou pelas contratações de Cacá, junto ao Tokushima Vortis, do Japão, nem pelo empréstimo de Talles Magno, com o New York City. Além disso, há um atraso com o Midjtylland, pela negociação com Charles.

Augusto Melo contratou mais de 20 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Dívidas do Corinthians em transações de jogadores