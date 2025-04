Corinthians estuda rodar elenco para manter competitividade na temporada

O título do Campeonato Paulista trouxe alívio ao Corinthians, mas também aumentou a responsabilidade do elenco, que agora enfrenta o desafio de equilibrar competições simultâneas até o fim da temporada. Para manter o nível de competitividade, o clube precisará rodar o elenco e aproveitar melhor seu plantel.

Após empatar com o Bahia por 1 a 1 fora de casa na estreia do Campeonato Brasileiro, o Timão já tem pela frente um calendário intenso. Na quarta-feira, enfrenta o Huracán, da Argentina, na estreia da Copa Sul-Americana, e no sábado encara o Vasco pela 2ª rodada do Brasileirão. Além disso, a equipe também se prepara para disputar a Copa do Brasil ainda no primeiro semestre.

Com uma maratona de jogos que promete se manter intensa, com uma média de um jogo a cada quatro dias pelos próximos dois meses, a estratégia de rodar o elenco se torna fundamental para evitar desgaste físico e manter a competitividade em todas as frentes.

O auxiliar técnico Emiliano Díaz já deixou claro que não pretende priorizar nenhuma competição. Segundo ele, a mentalidade do Corinthians é competir ao máximo em qualquer torneio, mantendo o mesmo nível de entrega, independentemente da importância do jogo.

— Aqui não tem como escolher, aqui é Corinthians. Tem que competir de todo jeito, mesmo se for amistoso. Vamos indo passo a passo, e aí veremos. No ano passado, não pudemos fazer isso, porque estávamos na zona de rebaixamento e chegamos em duas semifinais, e não é fácil jogar nessa situação. Quando saímos das Copas, pudemos fazer o Brasileirão que fizemos. Aí, o tempo vai dizer. Pode acontecer muita coisa, lesões, suspensões, pode acontecer muita coisa, mas dar prioridade a um torneio não. Damos a mesma prioridade para os três torneios — afirmou Emiliano.

O desgaste físico já começa a dar sinais. Yuri Alberto, substituído no intervalo contra o Bahia, não preocupa, mas o atacante já havia relatado cansaço ao final do Paulistão. A situação mais delicada é a de Rodrigo Garro, que sofre com uma tendinopatia no joelho direito e ficará afastado por tempo indeterminado para tratamento.

No duelo contra o Bahia, o técnico Ramón Díaz optou por uma escalação alternativa, preservando titulares devido ao desgaste recente. Jogadores com menor minutagem, como Héctor Hernández, tiveram oportunidade de mostrar serviço. O auxiliar Emiliano Díaz elogiou o desempenho da equipe alternativa e valorizou o elenco todo.

— Estamos muito felizes pelo elenco que temos. Nós tivemos viagem, viemos da final. Não tivemos tempo para trabalhar. E com tão pouco tempo de trabalho, o grupo fez o segundo tempo que fez. A verdade é que é incrível, porque estamos muito felizes com o plantel que temos. Vamos brigar como sempre fazemos. Vamos olhar todos os jogos com a mesma responsabilidade, porque o elenco está preparado. Todos os que estão aqui dentro estão preparados para jogar. Da mesma forma tática, da mesma forma física, da mesma forma mental. Acho que estou muito feliz com o elenco que temos — destacou Emiliano.