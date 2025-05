Corinthians revê rival após ‘trauma’ que virou chave para recorde no Brasileirão

O Corinthians encara o Internacional neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. A partida marca o reencontro do Timão com o adversário de um confronto amargo pela última edição da competição nacional, o empate por 2 a 2, em Itaquera, último resultado antes da sequência positiva do clube alvinegro no torneio.

No dia 5 de outubro de 2024, Corinthians e Internacional se enfrentaram pelo Brasileirão. Na ocasião, o Timão estava na zona de rebaixamento e buscava um triunfo para se salvar. Foi a primeira partida de Memphis como titular.

O Timão saiu na frente com Yuri Alberto, após boa assistência de Memphis. O Internacional reagiu ainda no primeiro tempo, com Bernabei deixando tudo igual. Na etapa final, o camisa 9 voltou a balançar a rede e recolocou o Corinthians em vantagem. A vitória parecia encaminhada, mas, nos acréscimos, Ricardo Mathias, jovem revelado pelo Colorado, marcou de letra e garantiu o empate.

O resultado manteve o Corinthians na 18ª colocação do Brasileirão com apenas nove rodadas restantes na competição nacional. Em campo, a fisionomia dos jogadores era de desolação, e agravou a preocupação do clube alvinegro em relação a um rebaixamento na competição nacional.

Corinthians empatou com o Internacional no último Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Reação

O Corinthians teve um período para treinar após o confronto, devido à Data Fifa, e o retorno foi vitorioso para a equipe comandada por Ramón Díaz. O Timão somou nove vitórias seguidas no Brasileirão e pulou da 18ª para a 7ª colocação e garantiu uma vaga na Pré-Libertadores.

A reviravolta do Corinthians na competição serviu para o treinador argentino fortalecer a equipe, que serviu como base para o elenco que conquistou o Paulistão desta temporada, após vitória na final sobre o Palmeiras.

A sequência de nove vitórias foi um recorde no Brasileirão por pontos corridos, igualando as marcas de Atlético-MG, em 2021, e Internacional, em 2020.

Sequência de vitórias do Corinthians no Brasileirão 2024