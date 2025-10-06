Corinthians define programação do elenco para a Data Fifa

O calendário nacional foi paralisado para a Data Fifa de outubro, período em que as seleções disputam partidas amistosas e jogos das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. O Corinthians só retorna aos gramados no dia 15, em clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A comissão técnica concedeu três dias de folga ao elenco do Timão, que retorna aos treinos na próxima quarta-feira (8), no CT Dr. Joaquim Grava. Ainda não está definido se o grupo alvinegro terá outro dia livre até o duelo com o Santos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians retorna aos treinos na próxima quarta-feira (8), no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

O Timão não terá quatro atletas neste período de treinamento: o goleiro Hugo Souza foi chamado por Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, Félix Torres para o Equador, e Romero para o Paraguai, que mesmo com o fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a próxima Copa do Mundo, terão amistosos com suas respectivas equipes nacionais.

continua após a publicidade

Memphis também foi chamado por Koeman para defender a Holanda em jogos válidos pelas Eliminatórias Europeias para a próxima Copa do Mundo. No dia 9, o time terá compromisso contra Malta, e o dia 12, o duelo será contra a Finlândia.

Tempo de treinamento

A interrupção no calendário nacional acontece após uma vitória do Timão no Campeonato Brasileiro. No sábado (4), o clube alvinegro bateu o Mirassol por 3 a 0, na Neo Química Arena, e voltou a vencer após três rodadas na competição nacional.

continua após a publicidade

Atualmente, o Corinthians ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileirão. O principal foco da equipe está nas semifinais da Copa do Brasil, que será contra o Cruzeiro, em partidas marcadas para dezembro, após o final da competição nacional.