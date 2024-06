Corinthians encaminha venda de Fausto Vera, mas deixa dinheiro pelo caminho; entenda

Fausto Vera está próximo de deixar o Corinthians para o Atlético-MG (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 15:29 • São Paulo (SP)

O Corinthians encaminhou a venda de Fausto Vera para o Atlético-MG por quatro milhões de dólares (R$ 22,2 milhões), além de um milhão de dólares em caso de metas cumpridas. A informação foi dada primeiramente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.

A relação estremecida com o técnico António Oliveira pesou no desejo do jogador em deixar o Timão. Além disso, o atleta possui uma forte amizade com Gabriel Milito, comandante do Galo e com quem trabalhou no Argentinos Juniors.

Com essa transferência, o Corinthians deixa pelo caminho dois milhões de dólares (R$ 11,1 milhões), uma vez que o Olympiakos fez uma proposta no valor de seis milhões de euros (R$ 35,7 milhões) pela compra do jogador, em janeiro. Na ocasião, os paulistas recusaram a oferta.

Em fevereiro, o Timão foi notificado pela Fifa por atraso no pagamento ao Argentinos Juniors por Fausto Vera e possui uma dívida com o clube argentino. Com a venda, o clube paulista conseguirá pagar sua dívida.