Corinthians encaminha acordo com Cuéllar e espera sinal positivo de clube saudita

Cuéllar durante treinamento no Al-Shabab (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 14:57 • São Paulo (SP) • Atualizada em 30/07/2024 - 16:07

O Corinthians acertou salários e luvas com o estafe de Cuéllar e aguarda a reposta do Al-Shabab, da Arábia Saudita, para concretizar a negociação. O clube paulista ofereceu ao volante um contrato válido por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano a partir de metas previstas em contrato.

+ Clube árabe retira oferta de R$ 152 milhões por Wesley, e Corinthians define moldes para negociação

+ CBF faz mutirão pelo Brasil para monitorar possíveis convocáveis; veja jogos

A proposta enviada pela diretoria corintiana ao clube saudita é de 4 milhões de dólares (R$ 22,5 milhões na atual cotação), parcelados em três vezes. O formato de pagamento foi noticiado pelo Ge, e o interesse pelo jogador confirmado pelo Lance!.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, é um admirador do futebol de Cuéllar e tentou a contratação do atleta em outras oportunidades. Ao lado de seu filho Emiliano Díaz, ele mantém conversas diretas com o jogador, que não possui mais empresário e negocia pessoalmente suas transferências.

Após conversas com a comissão técnica, Cuéllar acertou as bases salariais e deu sinal positivo para o clube paulista acertar sua saída junto ao Al-Shabab.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Formado nas categorias de base do Deportivo Cali, da Colômbia, ele defendeu o Júnior Barranquilla antes de se transferir para o Flamengo, em 2016. Posteriormente, atuou pelo Al-Hilal e Al-Shabab, ambos da Arábia Saudita.

Na última temporada, o volante disputou 36 partidas sob comando de Vítor Pereira, ex-treinador do Timão, e marcou um gol.