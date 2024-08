Corinthians empata com o Bragantino com gol nos acréscimo de Talles Magno

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 23:35 • São Paulo (SP)

Brilha a estrela de Talles Magno. Com gol marcado pelo estreante nos acréscimo da segunda etapa, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Bragantino neste sábado (10), na Neo Química Arena, mas permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em grande jogada individual, o atacante Helinho abriu o placar para o Massa Bruta, enquanto o camisa 43, após bate-rebate na área, igualou o marcador.

Com o resultado, o Timão ocupa a décima sétima colocação, com 21 pontos conquistados. O Bragantino, por sua vez, aparece seis posições à frente, com 29.

O que vem por aí?

Na próxima terça-feira (10), a equipe comandada pelo técnico Ramón Díaz volta a enfrentar o Bragantino, agora fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-America. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians 1 x 1 RB Bragantino

Brasileirão - 22ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de agosto de 2024, às 21:30h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Felipe Lima (MG)

⚽ GOLS: Talles Magno (Corinthians); Helinho (RB Bragantino)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner, Cacá, André Ramalho e Hugo; Raniele, Ryan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Pedro Henrique.

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Lucão; Nathan, Douglas Mendes, Pedro Henrique e Luan Cândido; Raul, Evangelista e Lincoln; Vitinho, Helinho e Mosquera.