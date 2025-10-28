Corinthians é denunciado no STJD por incidente contra o Palmeiras

O Corinthians foi denunciado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por incidentes na partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 30 de julho. Na ocasião, o Timão venceu o rival por 1 a 0 na Neo Química Arena.

A partida ficou marcada pelo arremesso de objetos em direção ao banco de reservas do Palmeiras. Wilton Pereira Sampaio, árbitro do duelo, assinalou o fato na súmula O Corinthians foi enquadrado no artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e pode receber uma multa de até R$ 100 mil.

- Aos 39 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada em virtude do arremesso de diversos objetos, por parte da torcida mandante, em direção ao campo de jogo. Sendo eles isqueiros, cigarros eletrônicos e copos. Tais fatos ocorreram no local onde os atletas visitantes estavam em aquecimento, no banco de reservas e também na área técnica desta mesma equipe - escreveu o árbitro na súmula.

O Palmeiras também foi denunciado pelo atraso no reinício da partida após o intervalo. O clube pode ser punido em até R$ 3 mil, já que a multa é de R$ 1 mil por minuto de atraso. O julgamento será na próxima sexta-feira (31), no Rio de Janeiro.

Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil; clube será julgado pelo STJD (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Possível punição

O artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) estabelece multa de R$ 100 a R$ 100 mil para clubes que deixarem de adotar medidas para prevenir ou reprimir:

I — desordens em sua praça de desporto;

II — invasões de campo ou do local de disputa da partida;

III — lançamento de objetos no campo ou local do evento.