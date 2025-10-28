Lançamento da SAFiel evidencia distanciamento com dirigentes do Corinthians

O projeto da SAFiel, que propõe transformar o Corinthians em uma SAF, foi lançado oficialmente nesta terça-feira (28). O evento evidenciou um atrito entre a proposta e os atuais dirigentes do clube. O presidente, Osmar Stabile, era esperado, mas comunicou pela manhã que não poderia comparecer.

- Estive com Stabile, ele disse que viria e hoje recebemos a informação de que ele não poderia vir. Estamos nos colocando à disposição com humildade, mas sendo firmes. A comunidade corintiana está nos apoiando de forma maciça, sem que isso seja um instrumento de pressão ou violência - completou.

Carlos Teixeira concedeu coletiva durante lançamento da SAFiel (Foto: Divulgação)

Conflito de versões

Durante a coletiva, Carlos Teixeira comentou sobre a relação com Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Segundo o idealizador da SAFiel, houve um encontro, mas ele não conseguiu retorno do dirigente.

- Estamos nos esforçando para construir essas pontes. Nos reunimos com Romeu Tuma, depois enviei seis mensagens a ele e ele resolveu não me atender, lamento. A gente fica esperançoso porque não é falta de tentativa. Não construímos as pontes necessárias ainda, mas sabemos que muitas pessoas gostam do projeto. Não cabe a nós queimar as pontes, vamos continuar insistindo. Reforço o convite ao Tuma - disse.

Em resposta, Romeu Tuma Jr. negou a versão de Teixeira e publicou um print de uma conversa com o idealizador da SAFiel em suas redes sociais. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo, o registro comprovaria que houve contato e que ele recebeu os representantes do projeto, ao contrário do que foi afirmado na coletiva.

- Não é verdade que o Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians não recebeu os donos da SAFiel, como afirmado por um dos sócios da empresa em coletiva. Eu mesmo informei sobre a reunião, que durou 2 horas, que tive com eles em coletiva dada em setembro no Parque São Jorge - disse Romeu Tuma Jr. em comunicado.