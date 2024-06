Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 17:39 • São Paulo (SP)

O Corinthians escapou de sofrer "transfer ban", mas foi condenado pela Fifa a pagar R$ 40,4 milhões pela dívida com o meia Matías Rojas. Segundo publicação inicial do "Ge", a decisão da entidade máxima do futebol aconteceu nesta quinta-feira (27).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Rojas rescindiu contrato com o Corinthians no início do ano e alegou atrasos nos direitos de imagem e salários. Os valores definidos na punição são referentes às cifras que o jogador tinha a receber até o final de seu contrato com o Timão, até junho de 2027. Hoje, ele é companheiro de Messi no Inter Miami, dos EUA.

Rojas não deixou saudades no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A pena imposta ainda cabe recurso. O Corinthians só receberá "transfer ban" se não efetuar o pagamento da dívida dentro do prazo estabelecido. Assim, o clube ficará impedido de registrar novos jogadores a partir da próxima janela de transferências.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, revelou em entrevista que Rubão, ex-diretor do clube, tem parcela de culpa na condução do 'caso Matías Rojas'.

— Estávamos em Maringá e, de repente, estoura a cobrança do Rojas. Ele (Rubão) diz: "Falei com o empresário do jogador e pode pagar dia 5". Então, fiquei tranquilo. Quando a gente volta para São Paulo, vem o advogado e fala: "O Rojas foi embora". Como não pagou? Aí eu ligo para o empresário do Rojas, que me disse que estava há mais de dez dias tentando falar com o Rubão, e ele não deu satisfação — disse, ao "Canal do Benja".

Apresentação de Rojas no Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Números de Rojas pelo Corinthians

30 jogos (15 titular)

3 assistências

477 mins p/ participar de gol

49 finalizações (16 no gol)

42 passes decisivos

7 grandes chances criadas

32% acerto no cruzamento

Nota Sofascore: 6.77

➡️ Baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real